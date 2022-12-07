Redmi K60 получит 16 Гб оперативной памяти

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал новые подробности о грядущем Redmi K60.

Сообщается, что в топовой конфигурации смартфон получит 16 Гб оперативной и 512 Гб флеш-памяти. Это больше, чем у прежнего флагмана бренда Redmi K50 Extreme Edition — у него максимум 12 Гб.

Процессором Redmi K60 послужит Snapdragon 8 Gen 2. В этом году производитель решил немного странно распределить чипсеты во всей серии. Так у Pro-версии будет Snapdragon 8+ Gen 1, у младшего Redmi K60E MediaTek Dimensity 8200.

Анонс серии Redmi K60 состоится в начале 2023 года, точная дата пока не называется. Ранее появились фотографии с производства новинки, их можно посмотреть тут.