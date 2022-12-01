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Смартфоны Redmi K60 уже запущены в производство

В Сети опубликовали фотографии с коробками Redmi K60. Сообщается, что серию уже запустили в производство, а представят новинки уже в этом месяце.

При этом, с момента выхода Redmi K50 и K50 Pro еще не прошло даже года — их анонсировали в марте 2022 года.

Всего ожидается три версии: Redmi K60, Redmi K60 Pro и Redmi K60E. По слухам, младший K60E получит 1,5K OLED дисплей, модели K60 и K60 Pro — тоже OLED, но уже 2K.

Процессоры тоже будут отличаться. У топового K60 Pro будет Snapdragon 8 Gen 2, у K60E — Mediatek Demisty 8200, каким будет чипсет базового K60 не сообщается. Емкость аккумуляторов одинакова: 5500 мАч. Поддержка быстрых зарядок и основные камеры следующие:

  • Redmi K60 — 67-ваттная проводнаязарядка, камера 48 Мп;
  • Redmi K60 Pro — 67-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводная зарядка, камера 64 + 8 Мп;
  • Redmi K60E — 120-ваттная проводная и 30-ваттная беспроводная зарядка, камера не известна.
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Источник:
EqualLeaks
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