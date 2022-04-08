Флагманский Redmi K50 Pro+ представят в июне

Инсайдер Digital Chat Station сообщил, что Redmi вовсю готовится к запуску своего нового флагмана Redmi K50 Pro+.

Новинка будет преемником Redmi K50 Pro и выйдет уже в июне 2022 года.

Смартфон будет работать на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, основанном на 4-нм процессе TSMC. Платформа будет похожа на Snapdragon 8 Gen 1, но с более высокими тактовыми частотами.

Также у него будет экран 2K OLED с частотой обновления 120 Гц, 120-ваттная зарядка и защита от влаги и пыли.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!