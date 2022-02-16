Представлен топовый игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition

Бренд Redmi представил топовый игровой смартфон Redmi K50 Gaming Edition с мощным железом и приятным ценником.

Новинка получила экран OLED-экран с разрешением 2400 х 1080 пикселей, частотой 120 Гц и частотой сенсорного слоя в 480 Гц. Диагональ равна 6,67 дюйма. Защищает его закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Сканер отпечатка расположен на боковой панели.

Внутри установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, есть 8 или 12 ГБ ОЗУ и 125 или 256 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор получил ёмкость в 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт — смартфон зарядится с 0 до 100% за 17 минут.

Основная камера включает три модуля: 64 МП (с сенсором Sony IMX686), 8 и 2 МП. Фронтальная камера — 20 МП. В качестве операционной системы установлена Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

Отдельно отмечается мощная система охлаждения, выдвижные магнитные клавиши-курки, чип NFC для бесконтактной оплаты и усовершенствованный вибромотор CyberEngine. Вес новинки 210 грамм.

Цены выглядят так:

Вариант 8/128 ГБ памяти стоит 3299 юаней (39 100 рублей по курсу);

Вариант 12/128 ГБ — 3599 юаней (42 500 рублей по курсу);

Версия 12/256 ГБ — 3899 юаней (46 100 рублей по курсу).

Будет ли смартфон в России — неизвестно.

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