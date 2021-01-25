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Новости

Redmi K40 показали в двух комплектациях

В китайской социальной сети Weibo появилась фотография коробки Redmi K40 сразу в двух вариациях. Опубликовал их сам глава Redmi Лю Вейбин.

На опубликованной фотографии показаны две комплектации в большой и маленькой упаковке. Как нетрудно догадаться, одна имеет зарядный блок, а другая без него. Сам генеральный директор не разглашает подробностей и создает интригу. Стоит предположить, что на рынке появятся сразу две версии устройства, но с разными ценниками.

Кроме того, Лю Вейбин подтвердил, что выход Redmi K40 произойдет в феврале. Цена остаётся неизвестной.

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Источник:
Weibo
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