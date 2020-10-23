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Новости

Redmi K30S выйдет в конце октября

Redmi готовит к выходу смартфон Redmi K30S, который должен стать ребрендингом Mi 10T. До сих пор нет никакого официального подтверждения, когда устройство будет выпущено, но согласно нескольким утечкам, дата выхода назначена на 27 октября.

Смартфон будет обладать всеми характеристиками вышедшего ранее Xiaomi Mi 10T. Основным отличием от Mi 10T, будет надпись Redmi на задней стороне корпуса.

  • K30s
  • K30s 1

Если Redmi не сделает никаких изменений, что будет большим сюрпризом, то аппарат будет работать на чипсете Snapdragon 865, обладать большим 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p и быстрой зарядкой на 33 Вт.

Первый запуск Redmi K30S состоится на родине бренда, а также где Mi 10T не был представлен официально.

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Источник:
GSMarena
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