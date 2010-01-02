Смартфоны Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10T Lite покажут 30 сентября

В сети появилась официальная дата анонса семейства смартфонов Xiaomi Mi 10T. Сообщается, что их покажут 30 сентября в 15:00 МСК.

What if you can double, triple, or even quadruple the fun? #PowerYourCreativity with #Mi10TSeries launching on September 30th. pic.twitter.com/tczPOrBD9A — Xiaomi (@Xiaomi) September 23, 2020

Новая линейка будет расширением нынешней десятой, а также плановой заменой серии 9T. Ожидается три модели: «золотая середина» Mi 10T, продвинутая Mi 10T Pro и упрощённая Mi 10T Lite.

Судя по всему, Mi 10T и Mi 10T Pro будут основаны на процессоре Snapdragon 865. Они получат тройную основную камеру с главным модулем с разрешением 108 МП. Два других — 20 и 12 МП.

Заявлен экран на 6,67 дюйма с частотой в 144 Гц и поддержкой технологии адаптивной синхронизации изображения AdaptiveSync. Ёмкость батареи составит 5000 мА·ч.

Разница будет состоять в объёмах памяти — 6/8 ГБ ОЗУ, а также 64-мегапиксельная селфи-камера у «прошки». Возможно, младшая модель получить худший экран. Заявлены цены в 500 и 600 евро.

Mi 10T Lite, как ожидается, будет стоить 330 евро и получит новую платформу Snapdragon 750G для игровых систем среднего уровня. Этот чипсет является развитием модели 730G.