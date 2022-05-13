Новые часы Realme Watch SZ100 выйдут в этом месяце￼

Компания Realme в ближайшее время может представить смарт-часы под названием Realme Watch SZ100. Они получат 1,69-дюймовый дисплей, одну боковую кнопку и защиту от воды по стандарту IP68.

Внешний вид будет сильно напоминать предыдущие Realme Watch S100. Часы также получат датчики мониторинга температуры тела, кислорода в крови и сердечного ритма. Среди спортивных функций появятся дополнительные виды занятий и более точные алгоритмы для их определения. Время автономной работы будет составлять около 12 дней.

Часы Realme Watch SZ100 выйдут в конце мая в двух цветах Magic Grey и Lake Blue.

Летом прошлого года для российского рынка были представлены бюджетные Realme Watch 2 и Watch 2 Pro.

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