В России представлены умные часы realme Watch 2 и Watch 2 Pro

Бренд realme представил две модели умных часов нового поколения — realme Watch 2 и realme Watch 2 Pro. Базовое устройство получило 1,4-дюймовый, а вторая новинка — первый в истории компании 1,75-дюймовый экран. Обе модели также отличаются широкой функциональностью для занятий спортом.

realme Watch 2 выполнены в современном дизайне с 1,4-дюймовым (3,5 см) экраном на 320 × 320 точек. В свою очередь, realme Watch 2 Pro оснащены большим цветным дисплеем с диагональю 1,75 дюйма (4,4 см) и разрешением 320 × 385 пикселей. Область просмотра увеличилась на 56% по сравнению с предыдущим поколением.

Частота обновления экрана 30 кадров в секунду, а яркость до 600 нит. Также новинки получили более 100 циферблатов — от простых до повторяющих дизайн механических часов, а также созданных корейским дизайнером Grafflex.

Базовые realme Watch 2 получили батарею на 315 мА·ч, достаточную для постоянного использования в течение 12 суток. А емкий аккумулятор на 390 мА·ч, которым оборудованы realme Watch 2 Pro, позволяет часам работать 14 дней без подзарядки.

Благодаря уровню защиты IP68 часы не нужно снимать при мытье рук, и им не страшен пот во время тренировок. Каждая модель проходит испытания в сложных условиях.

Новинки поступают в продажу сегодня по цене 5 490 рублей за realme Watch 2 и 7 990 рублей за realme Watch 2 Pro. На старте продаж до 13 сентября на умные часы будет действовать специальная цена — 4 990 рублей и 6 990 рублей соответственно.