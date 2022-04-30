Realme выпустила доступные 40 и 43-дюймовые телевизоры

Realme выпустила в Индии два доступных телевизора линейки Smart TV X Full HD Series. Один с диагональю 40 дюймов, второй — 43 дюйма.

«Начинка» телевизоров весьма неплоха для своей цены. Оба получили разрешение Full HD 1920 × 1080 пикселей, узкие рамки и Android TV 11. Новинки поддерживают HDR 10 и HLG, технологию улучшения изображения Chroma Boost. Оперативная память составляет 1 Гб, встроенная флеш-память — 8 Гб.

У устройств Smart TV X есть аудиоподсистемы с четырьмя динамиками, а максимальная мощность звука достигает 24 Вт. Также у телевизоров есть USB-порты, порты HDMI и поддержка Google Assistant.

За 40-дюймовую версию придется отдать $275, за 43-дюймовую — $315.

Эта неделя богата на доступные и хорошие телевизоры. Например, Xiaomi также анонсировала Redmi A75 2022.

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