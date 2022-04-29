Xiaomi анонсировала доступный 75-дюймовый смарт-телевизор Redmi A75 2022

Недавно Xiaomi анонсировала доступный 4K-телевизор Redmi A58 2022. Теперь появилась ещё одна модель, но с гораздо большим экраном – Redmi A75 2022.

Корпус телевизора сделан из металла, есть поддержка 4К и стереодинамиками с суммарной мощностью 20 Вт. В целом, его характеристики полностью повторяют Redmi A58 2022, но в отличии от 58-дюймового экрана, телевизор получил 75 дюймов.

Телевизор Redmi A75 2022 будет доступен в Китае с 5 мая по цене 3399 юаней (~37 000 рублей). Весьма приятный ценник за 75-дюймов!

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