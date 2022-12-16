Realme выпустила бюджетный Realme 10s за $157

Realme без лишнего шума выпустила Realme 10s в Китае. Смартфон представляет собой что-то среднее между Realme 10 4G и 10 5G.

У новинки 6,6-дюймовый IPS дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессором служит MediaTek Dimensity 810, емкость аккумулятора — 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Смартфон работает на Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

Основную камеру наделили датчиками на 50 и 2 Мп. У фронтальной камеры 8 Мп.

Стоимость для китайского рынка в зависимости от версии следующая:

8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $157;

8 Гб оперативной и 256 Гб флеш-памяти — $186.

Скорее всего, Realme 10s выйдет и на глобальном рынке.