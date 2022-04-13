Представлен Realme V23 с 256 ГБ памяти в базовой версии

Сегодня был представлен Realme V23, который компания позиционирует как смартфон с «сверхбольшой» памятью.

У новинки 6,58-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Процессором выступает MediaTek Dimensity 810. Емкость аккумулятора — 5000 мАч, есть поддержка быстрой 33-ваттной зарядки. Сканер отпечатков пальцев размещен на боковой панели.

Репутацию смартфона со «сверхбольшой» памятью обеспечивает 256 Гб встроенной памяти — с меньшим объемом Realme V23 не продается. Зато оперативную память выбрать можно — от 8 до 12 Гб.

Камерами новинка похвастаться не может. Они довольно средние: сдвоенная основная на 48+2 Мп и фронтальная на 8 Мп.

Стоимость версии с 8 Гб оперативной памяти составляет $270, с 12 Гб — $300. В Китае в продажу Realme V23 поступит с 14 апреля.

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