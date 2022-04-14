Realme объявил о распродаже со скидками до 30%

Realme проведет акцию “Дни супербренда”, в рамках которой можно будет купить устройства бренда со скидками до 30%. Акция будет проходить на платформе Tmall с 14 по 19 апреля. Тем, кто уже планировал покупку смартфона, будет полезно присмотреться.

“Дни супербренда” пройдут в два этапа:

14 апреля с 10:00 пользователи смогут забрать свои скидочные купоны на Tmall;

15 апреля с 10:00 начнется распродажа с приятными ценами.

Например, по акции можно будет купить флагманский Realme 9 Pro за 26990 рублей (скидка 30%). Или обратить внимание на другие устройства этой линейки:

Бюджетники и среднебюджетники тоже будут продаваться со скидками. Например, Narzo 50A за 14 990 рублей (скидка 16%) или Realme 8i 4+64 Гб за 18590 рублей (скидка 22%).

Также по скидкам нашли беспроводные наушники бреда, умные часы и даже зубные щетки:

Посмотреть и выбрать из полного списка устройств можно по ссылке.

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