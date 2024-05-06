Realme представила характеристики наушников Buds Air 6 и Air 6 Pro

Без какого-либо объявления Realme раскрыла полные спецификации для своих новейших наушников — Buds Air 6 и Air 6 Pro. Обе модели получили схожий дизайн и сопоставимые функции, но цены и даты релиза пока что остаются в тайне.

Realme Buds Air 6

Звук. На борту у более «легкой» версии наушников установлены 12,4-миллиметровые динамические бас-драйверы, как в модели Buds T300. По словам производителя, все для «потрясающих басов, а также чистых и ярких средних и высоких частот». Кроме того, модель имеет сертификат Hi-Res для аудио с высоким разрешением и протокол LHDC 5.0 для высокоточного звучания.

Шумоподавление. Realme выбрала функцию ANC, так что наушники фильтруют шум до 50 дБ. Кроме того они оснащены сверхширокополосным шумоподавление на частоте 4000 Гц и настраиваемым шумоподавлением в зависимости от окружающей среды.

Микрофон. У модели их шесть, с искусственным шумодавом для улучшения качества разговоров. Также есть режим низкой задержки для игр.

Аккумулятор. Buds Air 6 поддерживают до 40 часов работы в активном режиме с зарядным чехлом или 6 часов от одного заряда в режиме ANC. Сам чехол, кстати, оснащен быстрой зарядкой, которая даст 7 часов прослушивания за всего 10 минут подключения.

Realme Buds Air 6 Pro

Звук. На этот раз конструкция схожа с прошлым поколением Buds Air 5 Pro: 11-миллиметровые НЧ динамики и 6-миллиметровый микропланарный твитер. Как и у «легкой версии», имеется сертификат Hi-Res. Только вот кодек LHDC заменен на LDAC, из-за чего выросла задержка, но улучшилось качество звучания. Отдельно отметим эксклюзивную для модели фишку — функцию «3D пространственные звуковые эффекты», которая создает более захватывающее звуковое окружение.

Шумоподавление и микрофон. Все точно также, как и у Buds Air 6.

Аккумулятор. А вот тут есть различия, у модели Pro немного больше запас заряда в режиме ANC — 7,5 часов. В остальном все также: 40 часов воспроизведения в зарядном футляре и 7 часов от 10-минутной зарядки.