realme представил флагманы серии GT и свой первый ноутбук realme Book

Бренд realme объявил о выходе в сегмент high-end устройств и выпуске двух новинок серии GT: realme GT Master Edition и realme GT Explorer Master Edition. Кроме того, компания делает свой первый шаг в сфере ноутбуков, представив легкий и компактный realme Book с разрешением экрана 2K и фирменным дизайном realme.

Серия realme GT Master Edition

Вдохновившись важной ролью, которую путешествия играют в жизни молодых людей, realme обратилась к известному промышленному дизайнеру Наото Фукасаве для разработки серии GT Master Edition. При создании устройств, он придерживался именно этой тематики: помимо уникальной формы корпуса, смартфоны получили волнистый рельеф задней панели, напоминающий рисунок на чемодане. Более того, впервые в истории отрасли смартфоны получили выгнутый дизайн из веганской кожи.

Модель GT Explorer Master Edition унаследовала флагманские характеристики серии realme GT. Этот смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 870 и до 12 ГБ оперативной памяти, вторая модель, GT Master Edition — чип Snapdragon 778G 5G с ОЗУ до 8 ГБ. Серия GT Master Edition оснащена системой охлаждения Vapor Chamber Cooling System, такой же, как у флагмана realme GT, благодаря чему оба смартфона отлично справляются даже с требовательными играми.

Помимо высокой производительности, realme GT Master Edition оснащен качественными камерами: 32-Мп селфи-камерой Sony и 64-Мп основным модулем. А GT Explorer Master Edition получил 50-Мп основную камеру Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Фото, как портреты, так и пейзажи, получаются четкими и яркими независимо от времени суток. Кроме того, пользователям впервые доступен режим «уличной съемки» с фиксированным фокусом и специальными фильтрами, которые раньше предлагались только на профессиональных зеркальных фотоаппаратах для уличной фотографии.

Визуальные эффекты передаются максимально реалистично на 120 Гц экране Samsung AMOLED с частотой обновления 120 Гц, которым оснащены оба смартфона. GT Explorer Master Edition получил 56-градусный изогнутый дисплей с поддержкой 10240 уровней яркости и режима HDR10+, а также два динамика Dolby Atmos и моторчик Tactile Engine.

Realme GT Master Edition будет доступен в конфигурациях 6+128 Гб и 8+256 Гб. Его продажи стартуют с 23 августа на AliExpress, о российских ценах и старте продаж будет сообщено дополнительно позднее.

realme Book

Первый ноутбук бренда, realme Book, получил ультратонкий металлический корпус толщиной 14,9 мм в синей и серой расцветках.

Устройство оснащено 14-дюймовым 2K-дисплеем с тонкой рамкой. Его пиковая яркость — 400 нит, а соотношение сторон — 3:2. Благодаря этому одновременно пользователь видит больше информации, чем на традиционных 16:9 экранах, что полезно, например, при работе в Microsoft Office.

realme Book получил процессор Intel Core 11-го поколения и двухвентиляторную систему охлаждения Storm, которая обеспечивает безупречную работу, даже если пользователь играет в динамичные многопользовательские игры. Также в устройстве установлены до 16 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4x и твердотельный накопитель PCIe емкостью до 512 ГБ. Технология сверхбыстрой зарядки 65 Вт позволит быстро подзарядить аккумулятор, обеспечивающий до 11 часов автономной работы.

На ноутбуке доступен один порт thunderbolt 4/USB 4 (только в версии с процессором i5), 3,5-мм порт для наушников, один порт Type-A, один порт Type C, также поддерживается Wi-Fi 6.

realme Book оснащен двумя динамиками HARMAN с эффектом стереозвука DTS HD и функцией шумоподавления Dual Mic Noise Cancellation, благодаря чему он идеально подходит для мультимедиа-контента, игр, работы и учебы онлайн.

realme Book получил трехуровневую клавиатуру с подсветкой и ходом клавиш 1,3 мм, а также кнопку питания 2 в 1 со встроенным сканером отпечатка пальца.

Было объявлено о следующих конфигурациях realme Book:

• На процессоре i3: 8+256 и 8+512 Гб.

• На процессоре i5: 8+512 и 16+512 Гб.

О российских ценах и старте продаж будет сообщено дополнительно позднее.

Планшет realme Pad

Компания также объявила о скором выходе своего первого планшета realme Pad.