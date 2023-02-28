Realme представил смартфон realme GT3 c зарядкой мощностью 240 Вт

Realme на MWC 2023 представила свой новый смартфон GT3, который имеет мощное железо характеристики и высокую скорость зарядки.

Благодаря зарядке мощностью 240 Вт, батарея ёмкостью 4600 мАч заряжается до 20% всего за 80 секунд, а полная зарядка займет всего 9 минут 30 секунд.

Смартфон также оснащен жидкостной системой охлаждения и 13 температурными датчиками для защиты от перегрева. Realme GT3 также является первым в Китае смартфоном с быстрой зарядкой на 240 Вт по USB-C.

Стоимость смартфона начинается от $649 (~49 000 рублей) и он оснащен Snapdragon 8+ 5G, до 16 ГБ ОЗУ, тройной камерой и OLED-дисплеем с частотой 144 Гц. На глобальном рынке будут доступны только для цвета: белый и черный. Фиолетовый вариант останется эксклюзивом Китая.

По данным The GEEK, смартфон Realme GT3 появится уже в апреле.