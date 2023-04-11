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Realme продала в первый день более 100 000 устройств доступного GT Neo 5 SE

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Вадим Майков сегодня в 10:54

Старт продаж доступного игрового Realme GT Neo 5 SE начался только вчера. Уже спустя сутки, компания отчиталась о первых продажах — в первый день удалось реализовать более 100 000 устройств.

Это делает GT Neo 5 SE лидером в рамках всей серии GT Neo. Напомним, что смартфон может похвастаться демократическим ценником, новейшим процессором Snapdragon 7+ Gen 2, OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и 100-ваттной зарядкой.

Стоимость Realme GT Neo 5 SE начинается от 2099 юаней ($305) и доходит до 2799 юаней ($406) за топовые конфигурации памяти.

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Источник:
gsmarena

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