Realme готовит лимитированный GT Neo 5 SE в стиле «Трансформеров»

Realme анонсировала специальную версию смартфона Realme GT Neo 5 SE, вдохновленную фильмом «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Постер, опубликованный компанией сегодня, намекает на стиль и дату выхода фильма, запланированную на 7 июня.

Инсайдеры отмечают, что этот лимитированный вариант смартфона выполнен в белом цвете с улучшенными материалами, превосходящими флагманские модели.

Более подробную информацию и первые взгляды на трансформер-издание Realme GT Neo 5 SE обещают представить уже завтра, 18 мая.

Ранее в аналогичной тематике был представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro+ Transformers Edition.