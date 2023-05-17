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Realme готовит лимитированный GT Neo 5 SE в стиле «Трансформеров»

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Вадим Майков сегодня в 10:24

Realme анонсировала специальную версию смартфона Realme GT Neo 5 SE, вдохновленную фильмом «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Постер, опубликованный компанией сегодня, намекает на стиль и дату выхода фильма, запланированную на 7 июня.

Инсайдеры отмечают, что этот лимитированный вариант смартфона выполнен в белом цвете с улучшенными материалами, превосходящими флагманские модели.

Более подробную информацию и первые взгляды на трансформер-издание Realme GT Neo 5 SE обещают представить уже завтра, 18 мая.

Ранее в аналогичной тематике был представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 8 Pro+ Transformers Edition.

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Источник:
Weibo

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