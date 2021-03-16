Realme готовит новую модель в линейке устройств C

Не так давно компания Realme анонсировала новую линейку смартфонов — C21, а уже через неделю состоится презентация еще одного устройства – Realme C25. Это мероприятие пройдет в Индонезии и будет транслироваться на ресурсе YouTube. Если верить данным, которые представлены на официальной странице компании, то смартфон получит чипсет Helio G70 и 6,5-дюймовый дисплей с фронтальной камерой в виде капли.

Из других особенностей отметим наличие тройного модуля камера на задней панели, причем главным модуль получил разрешение 48 МП. Чуть ниже располагается дактилоскопический сканер, а питается аппарат от емкой батареи на 6 000 мАч. Правда, быстрая зарядка всего 18 Вт.