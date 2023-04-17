Смартфон realme C55 с вырезом в стиле iPhone 14 Pro‎ появится в России

Бренд realme готовится объявить о запуске realme C55 на российском рынке, который станет первым устройством в обновленной С-серии.

Аппарат получил ряд усовершенствований, среди которых AI-камера с разрешением 64 Мп, дизайн с мини-капсулой, а также максимальный объем памяти 256 Гб и возможность динамического расширения ОЗУ до 16 Гб.

Смартфон оснащен 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Helio G88 и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Накопитель имеет объем 128 ГБ.

Realme C55 — это не только новинка на рынке, но и начало апгрейда всей С-серии, которая будет доступна более широкой аудитории.