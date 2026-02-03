Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch

Apple выпустила обновления для устаревших устройств: iOS 16.7.14, iPadOS 16.7.14, macOS Big Sur 11.7.11 и watchOS 6.3.1. Апдейты не добавляют новых функций и сосредоточены на исправлении ошибок и поддержке сервисов.

В iOS 16.7.14 устранены проблемы со связью и недоступностью экстренных вызовов на iPhone 8, 8 Plus и iPhone X в Австралии. Аналогичное исправление затронуло iPad Pro 9,7″ и 12,9″ с поддержкой сотовых сетей.

На Mac и Apple Watch Apple обновила внутренний сертификат, необходимый для работы iMessage и FaceTime. Без этого обновления сервисы перестали бы функционировать на старых устройствах после января 2027 года.

Также вышли обновления безопасности для macOS Catalina и несколько версий watchOS для разных поколений Apple Watch. Все прошивки уже доступны для загрузки.

