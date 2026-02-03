Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch | The GEEK
close
Новости

Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch

Владельцы старых iPhone, Mac и Apple Watch получили новые прошивки без добавления функций.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:42

Apple выпустила обновления для устаревших устройств: iOS 16.7.14, iPadOS 16.7.14, macOS Big Sur 11.7.11 и watchOS 6.3.1. Апдейты не добавляют новых функций и сосредоточены на исправлении ошибок и поддержке сервисов.

В iOS 16.7.14 устранены проблемы со связью и недоступностью экстренных вызовов на iPhone 8, 8 Plus и iPhone X в Австралии. Аналогичное исправление затронуло iPad Pro 9,7″ и 12,9″ с поддержкой сотовых сетей.

На Mac и Apple Watch Apple обновила внутренний сертификат, необходимый для работы iMessage и FaceTime. Без этого обновления сервисы перестали бы функционировать на старых устройствах после января 2027 года.

Также вышли обновления безопасности для macOS Catalina и несколько версий watchOS для разных поколений Apple Watch. Все прошивки уже доступны для загрузки.

Версии прошивок:

  • iOS 16.7.14 (20H370)
  • iPadOS 16.7.14 (20H370)
  • macOS Big Sur 11.7.11 (20G1443)
  • macOS Catalina Security Update (2026-001)
  • watchOS 10.6.2 (21U594)
  • watchOS 9.6.4 (20U512)
  • watchOS 6.3.1 (17U224)
id·218820·20260203_0942
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
iWork по подписке: Apple закрыла новые функции без оплаты
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели на 35% в России
Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro
Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков
Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag
Вышли iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6 для старых iPhone
Владельцы iPhone начали получать деньги от Apple за прослушку Siri
iPhone Fold может выйти в 2027 году и стать самым дорогим смартфоном Apple
На iPhone «сломался» будильник — он срабатывает без звука
Почти 200 приложений для iPhone сливали данные миллионов пользователей
Инсайдер опроверг подэкранный Face ID и перенос фронталки в iPhone 18 Pro
Xiaomi выпустила лёгкий и ультратонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone
Первый складной iPhone получит шарнир из жидкого металла

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  2. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  4. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  5. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  6. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры