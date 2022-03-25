Вышел бюджетный Realme C31 с большим экраном и батареей на 5000 мАч

Realme представила свой новый бюджетник Realme C31 за $110.

Смартфон получил большой 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и мощную батарею емкостью 5000 мАч. Работает новинка на чипсете Unisoc T612 и под управлением Realme UI R Edition на базе Android 11. Также у устройства есть встроенный в кнопку питания сканер отпечатка пальцев.

Основная камера состоит из трех датчиков: 13-мегапиксельного главного, 2-мегапиксельного макро и 2-мегапиксельного портретного. Фронтальная камера получила 5 Мп.

Realme C31 доступен в двух вариантах памяти — 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной обойдутся покупателю в $110, версия с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной — $120.

Смартфон поступит в продажу в Индии 31 марта. Когда устройство дойдет до глобального рынка, пока не известно.

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