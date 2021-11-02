Объявлены российские цены первого ноутбука realme

Бренд realme выходит на российский рынок ноутбуков, представляя realme Book. Компания позиционирует его, как устройство для работы, творчества и развлечений.

Ноутбук получил процессор Intel Core i5 11-го поколения, видеокарту Intel Iris Xe Graphics, 8 Гб памяти, SSD-диск на 512 ГБ и экран с разрешением 2К. Также ноутбук оснащен высокоскоростным портом Thunderbolt 4 и поддержкой Wi-Fi 6.

Новый realme Book будет доступен в сером и синем цветах по цене 79 990 рублей эксклюзивно в сети магазинов Ситилинк. На старте продаж будет действовать промо-цена в 59 990 рублей.

Предзаказ на ноутбук скоро стартует, о дате будет сообщено дополнительно отдельно. Первые 50 покупателей, полностью предоплативших заказ, получат смартфон realme 8i 4+64 Гб в подарок.