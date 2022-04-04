Бюджетный Realme 9 с камерой 108 МП выйдет на этой неделе

Realme назвала дату презентации Realme 9 4G. Новинка примечательна своей камерой, а именно, датчиком Samsung ISOCELL HM6 на 108 Мп. Смартфон официально представят 7 апреля.

Realme 9 4G будет относится к сегменту бюджетников или среднебюджетников.

Помимо выдающейся камеры, у новинки будет акумулятор на 5000 мАч и 33-ваттная зарядка. Процессором выступит Snapdragon 680 или MediaTek Helio G96, точно пока не известно.

На тизерах Realme 9 4G представлен в трех расцветках: белой, черной и неожиданно яркой желтой. Последний вариант выглядит наиболее интересно.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!