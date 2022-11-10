Realme 10 Pro показали на официальных рендерах

На днях Realme представила базовый Realme 10 4G. Другие, более флагманские версии этой линейки производитель припас на неделю попозже.

Сейчас Realme 10 Pro появился на сайте китайского оператора связи China Telecom. Там он фигурирует под серийным обозначением RMX3663. Визуально, Realme 10 4G практически не отличается от Realme 10 Pro. Разница только в смещенной в центр фронтальной камере.

Сообщается, что Realme 10 Pro получит 6,72-дюймовый дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Процессором выступает Snapdragon 695, вариации памяти следующие: 8/128, 8/256 и 12/256 ГБ.

Габариты смартфона составляют 163,69 x 74,18 x 8,12 мм, вес — 190 грамм. Представить флагманские версии Realme 10 могут представить 17 ноября.