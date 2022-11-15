Realme 10 Pro+ первым получит Realme UI 4.0

Realme продолжает публиковать тизеры перед выходом своих Realme 10 Pro и 10 Pro+. Сейчас стало известно, что версия 10 Pro+ первой получит оболочку Realme UI 4.0 из коробки.

Смартфон будет поставляться с Android 13 и новой Realme UI 4.0 из коробки. Производитель обещает повышенную плавность и умные функции. Более подробные изменения станут известны уже после анонса.

Представить Realme 10 Pro+ должны уже 17 ноября. Устройство уже появлялось на живых фото, их можно посмотреть тут.