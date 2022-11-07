Инсайдер опубликовал изображение панели Realme 10 Pro+ 5G

Популярный инсайдер IceUniverse опубликовал в китайской соцсети Weibo изображение фронтальной панели одного из смартфонов грядущей линейки Realme 10. Предполагается, что это может быть версия Realme Pro+ 5G.

По слухам, Realme 10 Pro+ получит процессор Dimensity 1080. Основная камера будет тройная: 108 Мп + сверхширокоугольная 8 Мп + дополнительная 2 Мп. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Вариации памяти будут следующие: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

Ранее концепт этого смартфона уже появлялся на видео, посмотреть можно здесь.