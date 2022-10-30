Realme 10 официально получил Helio G99

Realme официально подтвердила, что Realme 10 получит процессор MediaTek Helio G99.

Об этом компания написала в своем Twitter.

Всего ожидается, что будут представлены три смартфона: Realme 10 4G (RMX3630), Realme 10 5G (RMX3663) и Realme 10 Pro + (RMX3687). Все они уже появлялись в TENAA и на рендерах.

По слухам, презентация линейки Realme 10 состоится уже 1 ноября. Какие спецификации будут у смартфонов можно почитать тут.