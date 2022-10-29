Распаковку Realme 10 4G показали на видео

Инсайдер Equal Leaks опубликовал видео распаковки грядущего Realme 10. Смартфон должны представить в начале ноября, скорее всего, 1 числа.

Сообщается, что будет две версии базового Realme 10 — 4G (на видео) и 5G.

По слухам, смартфон получит 6,5-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступит MediaTek Helio G99, емкость аккумулятора — 5000 мАч + 33-ваттная зарядка. Основная камера сдвоенная: 50 и 2 Мп. Оперативная память 4/8 Гб, встроенная — 128/256 Гб.

Также появились новые рендеры линейки Realme 10.

Стоимость Realme 10 оценивают в $190-210 в зависимости от конфигураций памяти.