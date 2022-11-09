Realme 10 представили для глобального рынка от $229

Realme 10 представили для глобального рынка. Российский анонс запланирован на 14:00.

Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает MediaTek Helio G99, емкость батареи 5000 мАч + поддержка 33-ваттной зарядки. Производитель обещает заряд 50% за 28 минут и 70 минут для полной зарядки.

Вариации оперативной памяти — 4/6/8 Гб, встроенной 64/128/256 Гб, есть возможность виртуального расширения оперативной памяти на + 8 Гб. Сканер отпечатков пальцев разместили сбоку.

Основная камера получила датчик на 50 Мп + дополнительный 2-мегапиксельный макро модуль. У фронтальной камеры 16 Мп.

Realme 10 будет поставляться с Android 12 и фирменной оболочкой Realme UI 3.0.

Стоимость для глобального рынка следующая:

4 Гб оперативной + 64 Гб встроенной памяти — $229;

4 Гб оперативной +128 Гб встроенной памяти — $249;

6 Гб оперативной +128 Гб встроенной памяти — $269;

8 Гб оперативной +128 Гб встроенной памяти — $279;

8 Гб оперативной +256 Гб встроенной памяти — $299.

Ждем российские цены.