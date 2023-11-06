Раскрыты сроки выхода и некоторые характеристики iPhone SE 4

Согласно новым слухам, Apple готовится выпустить iPhone SE 4 весной 2024 года, ориентировочно в марте. При этом новая версия смартфона Special Edition обещает стать самым большим обновлением в истории устройств Apple среднего класса.

По информации Phone Arena, компания планирует оснастить iPhone SE 4 48-мегапиксельной камерой. Тем самым, Apple попрощается с эрой 12-мегапиксельных сенсоров. iPhone среднего класса позволит делать фотографии с разрешением 24 Мп, что заметно улучшит детализацию снимков, а также добиться эффекта 2-кратного зума на уровне оптического качества, используя технологию цифрового обрезания изображения.

Согласно последним слухам, iPhone SE 4 будет оборудован 6,1-дюймовым дисплеем с частотой 60 Гц и вырезом, как в iPhone 14, поддержкой Face ID, USB-C, Action Button а также получит чип Apple A16.

Ожидаемая стоимость смартфона – $500 (~46500 рублей).