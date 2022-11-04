Раскрыты спецификации Realme 10 Pro+

Realme 10 Pro+ только вчера показали на видео-концепте, а сегодня устройство засветилось на сайте China Telecom. Смартфон указан под модельным номером RMX3687.

Сообщается, что Realme 10 Pro+ получит процессор Dimensity 1080. Основная камера будет тройная: 108 Мп + сверхширокоугольная 8 Мп + дополнительная 2 Мп. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Вариации памяти будут следующие: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ.

Также новинке приписывают порт USB-C, Android 13 из коробки и вес в 172 грамма. Стоимость указана $320, но это может оказаться «заглушкой», а в последствие изменится.