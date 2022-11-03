Концепт Realme 10 Pro+ показали на видео

Линейку Realme 10 представят уже 9 ноября. Сейчас популярный инсайдер Equal Leaks опубликовал концепт видео одной из версий смартфона Realme 10 Pro+ 5G в белом цвете.

Сейчас известно, что линейка Realme 10 будет построена на процессоре MediaTek G99. Большинство характеристик и изображений, которые известны касаются базовой 10 версии, о них можно почитать здесь. О Pro и Pro+ практически ничего не известно, ждем новых утечек.