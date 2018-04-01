Раскрыты характеристики камер всей линейки Samsung Galaxy S20
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Новости

Раскрыты характеристики камер всей линейки Samsung Galaxy S20

Samsung представит новую линейку флагманских смартфонов S20. Всего ожидается три модели: базовые Galaxy S20 и S20+, а также главу среди новинок — S20 Ultra.

Дизайн устройств уже давно раскрыт на многочисленных рендерах и живых фото. Сейчас в Сети появились характеристики камер всей линейки.

Samsung S20

Так стало известно, что Galaxy S20+ и S20 Ultra получили отдельный ToF-сенсор. Помимо этого, топовый S20 Ultra оснастили самым мощным 108-мегапиксельным датчиком и телефото объективом с многократным оптическим зумом.

Представить смартфоны Galaxy S20 должны 11 февраля на специальном мероприятии Samsung.

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