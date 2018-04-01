Опубликованы новые официальные тизеры Samsung Galaxy S20
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Новости

Опубликованы новые официальные тизеры Samsung Galaxy S20

Специальное мероприятие Samsung состоится уже сегодня в 22:00 по московскому времени. Однако, сейчас в Сеть стали поступать всевозможные официальные промо-материалы.

Напомним, что Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S20, которая состоит из трёх моделей — базовая S20, версия постарше S20+ и топовая S20 Ultra.

  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20

Помимо этой линейки, производитель представит раскладушку Galaxy Z Flip. Наверняка на неё компания сделает большой упор, так как планирует продать 2,5 миллиона таких устройств. Надеемся, что южнокорейская компания уже научена грустным опытом Galaxy Fold, и не выпустит «сырой» смартфон.

Samsung Galaxy Z Flip

Официальные изображения подтверждают дизайн и возможности камеры Samsung Galaxy S20 Ultra. Смартфон получит 108-мегапиксельную основную камеру, возможность записи видео в 8K и многократный оптический зум.

  • Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Samsung Galaxy S20 Ultra

Однако, вся информация на анонсах только подтверждает ранее известное. Похоже, ничего нового мы на презентации не услышим.

  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20

Также появились изображения с комплектом поставки. Он, собственно, у всех одинаковый:

  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20+
  • Samsung Galaxy S20 Ultra

Посмотреть официальный трейлер линейки S20 можно тут.

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