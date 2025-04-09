Раскрыты дизайн и характеристики Red Magic 10 Air

Nubia готовит к выходу легкий и тонкий игровой флагман Red Magic 10 Air. Накануне некоторые характеристики смартфона появились в базе китайского регулятора TENAA.

Несмотря на амбициозное позиционирование, габариты устройства довольно стандартные: 164,3×76,6×7,85 мм, а вес составляет 205 граммов. «Сердце» смартфона — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Red Magic 10 Air получит 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2480×1116 пикселей. Для съемки предусмотрены две основные камеры по 50 Мп и фронтальная камера на 16 Мп. Объем оперативной памяти — 12/16/24 ГБ, а постоянной — 256/512/1024 ГБ.

Кроме того, компания раскрыла внешний вид Red Magic 10 Air, опубликовав официальные изображения во всех цветовых решениях. Смартфон будет доступен в трех расцветках: оранжевой (Flame Orange), белой (Frost Blade White) и черной (Shadow Black).

Официальная презентация Red Magic 10 Air состоится 16 апреля.