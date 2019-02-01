Раскрыта стоимость нового Sony Xperia 5 II

Не за горами представление смартфона, производства Sony – модели Xperia 5 II. О смартфоне уже появлялись некоторые утечки, но главная, то есть цена, оставалась неизвестной. И вот сегодня и эти данные появились в сети. Если верить журналистам из PhoneArena, то ценник Xperia 5 II может достигнуть 999 долларов. А это уже на 200 долларов выше, нежели стартовая цена Xperia 5.

Неофициальное видео с рендером

Да, эти данные пока не подтверждены, но все равно, некоторые пользователи, которые надеялись на лучший исход, слегка удивлены таким ценником. Кстати, сам смартфон будет представлен не на выставке IFA, как предполагалось ранее, а на отдельном мероприятии от производителя. Состоится это действо 17 сентября. А вот старт продаж не стоит ожидать ранее октября месяца.

На днях же в сети появилось видео, где Xperia 5 II представлен во всей красе. Там же мы можем лицезреть некоторые технические нюансы. Так, подтверждается наличие аудиоразъема, фронтальные стереодинамиков и экрана, с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, известно, что главная камера получит три модуля, емкость аккумулятора составляет 4 000 мАч, а работает устройство на чипсете Snapdragon 865.