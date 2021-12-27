Раскладушку Honor Magic V впервые показали в ролике

Бренд Honor опубликовал первое официальное видео своего будущего складного смартфона Honor Magic V. И, хотя ролик не показал особо никаких новых подробностей, кое-что всё же видно.

К примеру, судя по видео, новинка будет похожа по форм-фактору на Galaxy Z Fold, то есть «книжка». При этом новинка в разложенном виде будет представлять собой небольшой планшет, а интерфейс адаптируется под новый формат.

Генеральный директор Honor уже заявил, что Honor Magic V превзойдёт все уже выпущенные складные смартфоны. Ведь у смартфона будет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Также новинка получит 8-дюймовый основной экран, а также 6,5-дюймовый добавочный. При этом на главном экране не будет складки, как у решения Samsung. К слову, ранее уже опубликовали тизер новинки.

Цена пока не сообщается, как и дата релиза. Анонс ожидается в январе.