Складной смартфон Honor Magic V — первый с процессором Snapdragon 8 Gen 1

В китайской социальной сети Weibo появилась информация, что первый складной смартфон Honor получит сразу же мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 1. Этот чип презентовали недавно. Он построен по 4-нанометровому техпроцессу и включает 8 ядер с архитектурой ARMv9.

Этот процессор получил одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц, три ядра Cortex-A710 на 2,5 ГГц и четырьмя Cortex-A510 на 1,8 ГГц. Самому смартфону приписывают два дисплея на 8 и 6.5 дюймов, при этом новинка будет похожа на Galaxy Z Fold 3, OPPO Find N, Huawei Mate X2 и Xiaomi Mi MIX Fold. То есть, у неё будет форм-фактор книжки, а не раскладушки.

Выход устройства запланирован в начале 2022 года, но его полных спецификации пока нет. При этом ранее уже появился тизер новинки.