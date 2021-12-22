Honor выложила тизер складного смартфона Magic V

Бренд Honor, который в начале года отделился от Huawei, уже выпустил на рынок несколько премиальных устройств. И вот теперь там готовят складной смартфон Honor Magic V. В сети уже опубликовали его тизер.

Изображение пока не раскрывает никаких характеристик, но показывает две панели с шарниром, расположенные под углом друг к другу. Пока неясно, будет ли новинка похожа на Galaxy Z Fold или Galaxy Z Flip.

Что касается полноценного анонса, то он ожидается в январе. Смартфон получит 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний. Их производством займутся китайские компании BOE и Visionox.

Внутри ожидается процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Данных о памяти и аккумуляторе пока нет.