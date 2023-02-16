Раскладушка Oppo Find N2 Flip появилась на глобальном рынке от €1099

Oppo выпустила раскладушку Find N2 Flip для глобального рынка. Сейчас новинка доступна для предзаказа, продажи устройства запустятся с 1 марта.
Стоимость составляет 849 фунтов в Великобритании, 1099 евро во Франции и Португалии и 1049 евро в Испании.
У смартфона два AMOLED дисплея — основной 6,8-дюймовый и внешний 3,26-дюймовый. Процессором служит мощный Dimensity 9000+, емкость батареи 4300 мАч + поддержка 44-ваттной зарядки. Основная камера получила 50 Мп, фронтальная 32 Мп.
Вариации оперативной памяти 8/12/16 ГБ, встроенной — 256/512 ГБ. Новинка работает под управлением Oppo ColorOS 13 поверх Android 13.
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