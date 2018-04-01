Раскладушка Motorola Razr выйдет в новом цвете
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Новости

Раскладушка Motorola Razr выйдет в новом цвете

Похоже, гибкую раскладушку Motorola Razr выпустили в новом золотистом цвете. До этого на фотографиях она мелькала только с чёрным корпусом.

Продажи «вернувшейся легенды» еще не запустились, они начнутся только 18 февраля. Сейчас устройство доступно для предзаказа.

Изображения новой вариации раскладушки опубликовал инсайдер Эван Блэсс. На них отчетливо видно, что часть корпуса и нижняя часть выполнены в золотом цвете. По характеристикам, наверняка эта модель не отличается ничем. Однако, стоимость золотистой раскладушки может вырасти в том случае, если это будет лимитированная партия. С другой стороны, поднимать ценник на смартфон со средним функционалом — сомнительная затея.

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  • Motorola Razr
  • Motorola Razr
  • Motorola Razr

Сейчас пользователи могут приобрести Motorola Razr за $1499. Перед покупкой советуем посмотреть руководство пользования и фотографии «пострадавшего» витринного образца.

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