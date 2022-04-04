Раскрыт дизайн Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT

В Сети появилось изображение всей новой серии видеокарт AMD, его опубликовал портал Videocardz.

На изображении три модели: Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT. Устройства представлены в черном цвете с красными вставками Radeon, что делает их визуально похожими на Radeon RX 6800 XT Midnight Black.

Новинки будут отличаться размерами и количеством кулеров. Младшая версия RX 6650 XT получит два кулера, версии RX 6950 XT и RX 6750 XT — по три.

Также известно, что все три версии видеокарт получат новые модули памяти со скоростью 18 Гбит/c.

Сообщается, что официальный выход новинок был перенесен с 20 апреля на 10 мая.

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