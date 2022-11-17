Qualcomm показала основу для будущего процессора под Windows

Компания Qualcomm явно намерена потягаться с Intel и AMD. Она представила ядра Oryon, которые станут основой системы-на-чипе Hamoa для новых ноутбуков под управлением Windows.

Новая SoC получит 12-ядерный CPU и станет поддерживать дискретные видеокарты, а не полагаться на встроенную графику. Параметры ядер не сообщаются, однако известно, что они разработаны на технологиях компании Nuvia, которую ранее приобрела Qualcomm.

Выход готовой системы Hamoa ожидается в 2024 году. На данный момент неизвестно, насколько хорошо она будет работать с Windows, поскольку к тому моменту выйдет ещё не одно обновление ОС, а программное обеспечение надо будет оптимизировать под ARM-процессоры. Именно отсутствие оптимизации и является главной проблемой на сегодня.