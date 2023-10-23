Рассекречены характеристики процессора для ноутбуков Snapdragon X Elite

Две недели назад Qualcomm Technologies анонсировала новую линейку ARM-процессоров Snapdragon X для ноутбуков. Сейчас в сети появились промо-слайды и подробные спецификации чипа Snapdragon X Elite.

Согласно информации Windows Report, Snapdragon X Elite будет оснащен 12 ядрами, работающими на частоте до 3,8 ГГц с максимальным ускорением до 4,3 ГГц. Он поддерживает 64-битную архитектуру, что позволяет работать со всеми приложениями x64 и x86.

В качестве графического процессора будет использоваться интегрированное решение Adreno с поддержкой DirectX 12 и производительностью до 4,6 терафлопс. Чип создается по 4-нм техпроцессу, при этом производитель пока не раскрывается, но есть вероятность, что это либо Samsung, либо TSMC.

Snapdragon X Elite будет поддерживать ОЗУ LPDDR5x с максимальной частотой 8533 МТ/c и объемом до 64 ГБ. Касательно мультимедийных возможностей, GPU Adreno имеет встроенный блок DPU, который поддерживает дисплеи с разрешением до 4K/120 FPS HDR10.

Среди других интересных особенностей можно отметить поддержку двух камер на 36 Мп или одной камеры до 64 Мп. Что касается беспроводных технологий, Snapdragon X Elite оборудован модулями Wi-Fi 6/6E/7, Bluetooth 5.4 и встроенным 5G модемом. Для подключения периферийных устройств предусмотрен контроллер USB 4.0.

Особое внимание стоит уделить энергоэффективности: по утверждению Qualcomm, Snapdragon X Elite потребляет на 66% меньше энергии в сравнении с конкурентами на базе x86. Также чип оптимизирован для работы с ИИ – его производительность в этом аспекте в 4,5 раза выше конкурентов.

Дата запуска Snapdragon X Elite пока остается неизвестной, но учитывая утечки информации, это произойдет в ближайшее время. Вероятно, с 24 по 26 октября на конференции Snapdragon Summit. Первые ноутбуки на его базе ожидаются не раньше 2024 года.