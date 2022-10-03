Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 представят в ноябре

Зарубежные СМИ сообщили свежие данные о будущем мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Его анонсируют в ноябре, новинка будет бороться с процессором Dimensity 9000+. Предполагается, что Gen 2 сможет набрать более 1,2 миллиона «попугаев» в тесте AnTuTu.

Судя по предварительным данным, новый процессор получит иную схему ядер, чем обычно — «1 + 2 + 2 + 3». Главное ядро Cortex X3, по слухам, будет на 22% выше, чем Cortex X2. А графика будет улучшена до Adreno 740. Наконец, встроенный модем X70 5G якобы обеспечит скорость до 10 Гбит/сек.

Первым смартфоном, который получит новый процессор, станет Xiaomi 13, затем он появится в серии Samsung Galaxy S23. При этом можно ожидать, что в первых моделях он будет перегреваться.

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