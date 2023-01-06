Qualcomm представила функцию Snapdragon Satellite для двусторонней связи через спутник

Компания Qualcomm представила Snapdragon Satellite — функцию для двухсторонней связи со спутниками Iridium. Это система экстренной связи, которая появится во флагманских Android-смартфонах во второй половине 2023 года.

На первом этапе она позволит отправлять сообщения с координатами экстренным службам через систему Garmin Response. В будущем появится возможность отправки текстовых сообщений любым абонентам в сети, используя обычный номер телефона. При этом оплачиваться эта функция будет отдельно, но цены пока неизвестны.

Утверждается, что установление связи со спутником займёт от 3 до 10 секунд, система будет доступна в любой точке мира. При этом сервис Snapdragon Satellite сможет работать только на устройствах с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и модемом Snapdragon X70, а также некоторыми другими модулями.

Отметим, что похожие системы уже есть у Apple и Huawei.