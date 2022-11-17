Новый Snapdragon 8 Gen 2 проигрывает чипу Apple A16 в Geekbench

Qualcomm вчера представила свой новый процессор Snapdragon 8 Gen 2, который теперь будет использоваться во многих Android-флагманах. Производитель обещает увеличение производительности процессора до 35% и повышение энергоэффективности до 40%, по сравнению с предыдущим поколением Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Один из смартфонов Vivo с этим чипом уже протестировали в Geekbench. Оказалось, что процессор проигрывает в результатах чипу Apple A16 и частично A15.

Vivo на Snapdragon 8 Gen 2, набрал в одноядерном тесте 1483 балла и 4709 в многоядерном. В свою очередь, Apple A16 получил 1874 и 5372 балла соответственно.

A15, который вышел еще раньше, набрал в одноядерном тесте 1724 баллов, но в многоядерном немного меньше — 4587 балла.

В Antutu результаты радуют. Там Snapdragon 8 Gen 2 появился, предположительно, с Vivo X90 Pro+. Итог — 1 293 410 баллов. Для сравнения, прошлогодний смартфон Moto Edge X30 с Snapdragon 8 Gen 1, получил 1 061 361 баллов.