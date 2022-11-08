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Инсайдер: Qualcomm готовит 12-ядерный чип для ПК

Qualcomm планирует выпустить в 2024 году десктопный ARM -процессор с 12 кастомными ядрами. Он позволит запускать полноценный Windows и все сопутствующие программы. Об этом пишет инсайдер Куба Войцеховски в Twitter.

По его данным, этот процессор получит 8 мощных ядер и 4 энергоэффективных. Это ядра Phoenix, разработанные компанией Nuvia, которую Qualcomm купила в прошлом году. Сам чип называется Hamoa.

Утверждается, что этот чип при потреблении в 5 Вт обеспечит производительность в полтора-два раза выше, чем у конкурирующих моделей, а общая производительность Hamoa будет «чрезвычайно многообещающей». Помимо этого, новый чип будет использовать конфигурацию кеш-памяти, аналогичную Apple M1, а также сможет поддерживать графические ускорители.

Таким образом, есть шансы, что на рынке появится «противовес» процессорам серии M от Apple, которые тоже построены на архитектуре ARM.

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Источник:
Twitter
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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